США не отказываются от НАТО. В Пентагоне объяснили внешнюю политику Трампа

Фото: Элбридж Колби, заместитель главы Пентагона (flickr by csis_er)
Автор: Иван Носальский

Однополярного мира, который наступил после холодной войны, больше не существует. НАТО должно вернуться к своему основополагающему предназначению.

Как передает РБК-Украина, об этом заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил на встрече министров обороны НАТО.

Читайте также: У Трампа ответили, выйдут ли США из НАТО

США не отказываются от НАТО

"Мир, сформировавший привычки, предположения и структуру сил НАТО в так называемый "однополярный момент" после холодной войны, больше не существует. Политика силы вернулась, и военная мощь вновь применяется в широких масштабах", - сказал Колби. 

По его словам, в таких условиях США отдают приоритет следующим вопросам:

  • защите территории США и интересов в Западном полушарии;
  • укреплению сдерживания в Западной части Тихого океана. 
  • готовности Америки вместе с союзниками к возможности того, что потенциальные противники будут действовать одновременно.

"Эти реалии заставляют нас ясно, трезво и реалистично думать о том, как мы защищаем себя - и как мы делаем это вместе устойчивым, разумным и долговечным образом. Времена изменились, и вполне благоразумно адаптироваться к этим изменениям. Это не отказ от НАТО", - подчеркнул замглавы Пентагона.

"НАТО 3.0"

Отдельно чиновник отметил, что после распада СССР Альянс трансформировался в "НАТО 2.0", когда фокус был на операциях "вне зоны ответственности" и либеральном миропорядке. По мнению Пентагона, этот подход больше не отвечает задачам. 

Колби подчеркнул, что концепция "НАТО 3.0" должна быть более близкой к реализму времен холодной войны ("НАТО 1.0").

Что означает "НАТО 3.0":

  • европейские союзники должны взять на себя главную роль в обороне Европы.
  • сочетание укрепления обороны с дипломатическими инициативами. В качестве примера Колби привел усилия президента Трампа по одновременному усилению НАТО и переговорам о прекращении войны в Украине.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената отметил необходимость переосмысления роли НАТО в XXI веке.

Основной акцент американской дипломатии состоит в том, что европейские страны должны значительно повысить свои оборонные возможности, а не полагаться исключительно на поддержку Вашингтона.

