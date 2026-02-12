США не відмовляються від НАТО. У Пентагоні пояснили зовнішню політику Трампа

Однополярного світу, який настав після холодної війни, більше не існує. НАТО має повернутися до свого основоположного призначення.
Як передає РБК-Україна, про це заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі заявив на зустрічі міністрів оборони НАТО.
"Світ, який сформував звички, припущення і структуру сил НАТО в так званий "однополярний момент" після холодної війни, більше не існує. Політика сили повернулася, і військова міць знову застосовується в широких масштабах", - сказав Колбі.
За його словами, в таких умовах США віддають пріоритет таким питанням:
"Ці реалії змушують нас ясно, тверезо і реалістично думати про те, як ми захищаємо себе - і як ми робимо це разом стійким, розумним і довговічним чином. Часи змінилися, і цілком розсудливо адаптуватися до цих змін. Це не відмова від НАТО", - підкреслив заступник голови Пентагону.
Окремо чиновник зазначив, що після розпаду СРСР Альянс трансформувався в "НАТО 2.0", коли фокус був на операціях "поза зоною відповідальності" і ліберальному світопорядку. На думку Пентагону, цей підхід більше не відповідає завданням.
Колбі наголосив, що концепція "НАТО 3.0" має бути ближчою до реалізму часів холодної війни ("НАТО 1.0").
Що означає "НАТО 3.0":
Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо під час виступу перед комітетом Сенату наголосив на необхідності переосмислення ролі НАТО в XXI столітті.
Основний акцент американської дипломатії полягає в тому, що європейські країни мають значно підвищити свої оборонні можливості, а не покладатися виключно на підтримку Вашингтона.