США отказались разрешить производство ракет к Patriot в Европе, - Зеленский

США так и не выдали лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Европе, несмотря на обещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства отметил, что всем украинским дипломатам и министру обороны Украины Михаилу Федорову необходимо быть максимально активными в контексте обеспечения результата в поставках ракет для ПВО Украине.

По словам Зеленского, он провел совещание с Федоровым, на котором были определены приоритеты в потребностях Украины. Также на неделе было значительное количество форматов переговоров с партнерами.

Также отдельно Украина планирует поднимать вопрос того, что Европа нуждается в производстве собственных ракет для ПВО. Зеленский обратил внимание, что европейские страны уже расширяют производства, но скорость такой работы недостаточно. Отдельного внимания заслуживают объемы возможного производства.

"Украина еще годы назад говорила об этом с Америкой, в частности, о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе - с Румынией, Польшей и т.д." - добавил президент.

Он выразил уверенность, что Европа сможет обеспечить себя необходимыми объемами производства, но если такого результата достичь быстрее, это будет лучше для всех.