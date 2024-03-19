США не допустят, чтобы Украина проиграла, - глава Пентагона

Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание в формате "Рамштайн".

"Мы знаем, что условия, в которых ведет бой украинская армия, чрезвычайно тяжелые. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж довольно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит", - заявил он.

Встреча в формате "Рамштайн"

Встреча в формате "Рамштайн" - серия дипломатических встреч министров обороны десятка стран мира. Целью заседаний является синхронизация, а также ускорение предоставления военной помощи Украине на фоне противостояния российской агрессии. В частности, поднимаются вопросы поддержки нашей страны после завершения войны.

Девятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 19 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По данным издания Reuters, на заседании "Рамштайн" 19 марта Остин попытается убедить европейских союзников, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему предана поддержке Украины.

Все, что известно о сегодняшнем заседании "Рамштайн" - читайте в материале РБК-Украина.

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