Зеленский об отсутствии помощи США: будет означать, что Украине придется отступать

Украине придется отступать шаг за шагом в случае, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post.

"Если нет поддержки США, значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками", - подчеркнул Зеленский. Глава государства объяснил, что если для обороны линии фронта нужно 8 тысяч артиллерийских снарядов в день, а есть только 2 тысячи, то приходится "вернуться назад, сделав линию фронта короче". В ином случае россияне могут прорваться в крупные города. "Мы пытаемся найти способ не отступать", - отметил Зеленский.