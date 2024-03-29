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Зеленский об отсутствии помощи США: будет означать, что Украине придется отступать

Пятница 29 марта 2024 22:35
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Зеленский об отсутствии помощи США: будет означать, что Украине придется отступать Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине придется отступать шаг за шагом в случае, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post.

"Если нет поддержки США, значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства объяснил, что если для обороны линии фронта нужно 8 тысяч артиллерийских снарядов в день, а есть только 2 тысячи, то приходится "вернуться назад, сделав линию фронта короче". В ином случае россияне могут прорваться в крупные города.

"Мы пытаемся найти способ не отступать", - отметил Зеленский.

Отсутствие помощи от США

Напомним, Конгресс США несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине.

Это связано с разногласиями в Палате представителей, поскольку Сенат уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов для нашей страны.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить такую инициативу на голосование. Он хочет, чтобы в законопроекте с деньгами для Украины также содержались жесткие меры для охраны американских границ от мигрантов.

На этом фоне в Палате представителей начали сбор подписей, чтобы вынести документ на рассмотрение в обход Джонсона.

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