США объявили об экстренной продаже Украине запчастей для систем ПВО Hawk

Государственный департамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на 138 миллионов долларов для обеспечения критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Госдепартамент заявил, что детали, необходимые для ремонта систем, будут получены со склада армии США, пожертвований третьих стран, готовых коммерческих компонентов и нового производства.

Работы по обновлению систем Hawk будут выполнять подрядчики базирующейся в Массачусетсе корпорации RTX Corporation, ранее известной как Raytheon, и PROJECTXYZ, базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама.

Там отметили, что поддержка систем HAWK усилит способность Украины защищать свой народ и критическую инфраструктуру.

"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", - говорится в меморандуме Госдепа.

США объявили об этом шаге во вторник, 9 апреля, заявив, что Украина нуждается в технической поддержке указанных ракетных систем.

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак тяжелая ситуация в Харькове и области, где сильно повреждены Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5.

Кроме того, во время атаки 22 марта, ставшей самым масштабным ударом по энергетике за время войны, были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ. Однако в Минэнерго отмечают, что пока речь не идет об отключении света для всей страны.

В ДТЭК говорят, что Россия изменила тактику нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, используя высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных регионах страны. ТЭС не смогут быть полностью восстановлены до следующей зимы

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергетика Украины может измениться из-за постоянных атак России.

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