RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США выделят средства для помощи Турции и Сирии после землетрясения

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки анонсировали выделение 100 миллионов долларов на помощь Турции и Сирии после того, как страны пострадали из-за землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.

"Сегодня я объявляю о планах выделения дополнительных 100 миллионов долларов на оказание жизненно важной помощи в Турции и Сирии через Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции и Агентство США по международному развитию. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать турецкий и сирийский народы", - написал чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что по последним данным, в Турции в результате землетрясения погибло более 40 тысяч человек.

Также мы писали, что вчера, 18 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в СирииТурция