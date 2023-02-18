Снова в Кахраманмараше. В Турции произошло очередное сильное землетрясение

В субботу, 18 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нabertürk TV .

По данным Управления по ликвидации последствий стихийного бедствия, очаг землетрясения магнитудой 5,1 залегал на глубине 12 километров у города Гексун. Европейские сейсмологи из EMSC оценили мощность в 5,3.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

По данным турецкой обсерватории Кандилли, после землетрясений 6 февраля зафиксировано не менее 5,8 тысячи афтершоков.