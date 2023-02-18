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Снова в Кахраманмараше. В Турции произошло очередное сильное землетрясение

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Турция, Суббота 18 февраля 2023 22:42
Снова в Кахраманмараше. В Турции произошло очередное сильное землетрясение Фото: в Турции произошло очередное сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 18 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нabertürk TV.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийного бедствия, очаг землетрясения магнитудой 5,1 залегал на глубине 12 километров у города Гексун. Европейские сейсмологи из EMSC оценили мощность в 5,3.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

По данным турецкой обсерватории Кандилли, после землетрясений 6 февраля зафиксировано не менее 5,8 тысячи афтершоков.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

По последним данным, число погибших в Турции превысило 40 тысяч человек.

Кроме того, турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, сильно пострадавший от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново.

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