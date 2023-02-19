США виділять кошти для допомоги Туреччини та Сирії після землетрусу

Сполучені Штати Америки анонсували виділення 100 мільйонів доларів на допомогу Туреччині та Сирії після того, як країни постраждали через землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена у Twitter.