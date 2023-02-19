UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США виділять кошти для допомоги Туреччини та Сирії після землетрусу

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки анонсували виділення 100 мільйонів доларів на допомогу Туреччині та Сирії після того, як країни постраждали через землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена у Twitter.

"Сьогодні я оголошую про плани виділення додаткових 100 мільйонів доларів на надання життєво важливої допомоги у Туреччині та Сирії через Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції та Агентство США з міжнародного розвитку. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати турецький та сирійський народи", - написав чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за останніми даними, у Туреччині внаслідок землетрусу загинуло понад 40 тисяч людей.

Також ми писали, що вчора, 18 лютого, у турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в СиріїТурция