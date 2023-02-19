США выделят средства для помощи Турции и Сирии после землетрясения

Соединенные Штаты Америки анонсировали выделение 100 миллионов долларов на помощь Турции и Сирии после того, как страны пострадали из-за землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter .

"Сегодня я объявляю о планах выделения дополнительных 100 миллионов долларов на оказание жизненно важной помощи в Турции и Сирии через Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции и Агентство США по международному развитию. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать турецкий и сирийский народы", - написал чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что по последним данным, в Турции в результате землетрясения погибло более 40 тысяч человек.

Также мы писали, что вчера, 18 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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