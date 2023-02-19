США виділять кошти для допомоги Туреччини та Сирії після землетрусу
Сполучені Штати Америки анонсували виділення 100 мільйонів доларів на допомогу Туреччині та Сирії після того, як країни постраждали через землетрус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена у Twitter.
"Сьогодні я оголошую про плани виділення додаткових 100 мільйонів доларів на надання життєво важливої допомоги у Туреччині та Сирії через Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції та Агентство США з міжнародного розвитку. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати турецький та сирійський народи", - написав чиновник.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за останніми даними, у Туреччині внаслідок землетрусу загинуло понад 40 тисяч людей.
Також ми писали, що вчора, 18 лютого, у турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,1.
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