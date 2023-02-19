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США виділять кошти для допомоги Туреччини та Сирії після землетрусу

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Неділя 19 лютого 2023 21:30
США виділять кошти для допомоги Туреччини та Сирії після землетрусу Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки анонсували виділення 100 мільйонів доларів на допомогу Туреччині та Сирії після того, як країни постраждали через землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена у Twitter.

"Сьогодні я оголошую про плани виділення додаткових 100 мільйонів доларів на надання життєво важливої допомоги у Туреччині та Сирії через Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції та Агентство США з міжнародного розвитку. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати турецький та сирійський народи", - написав чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за останніми даними, у Туреччині внаслідок землетрусу загинуло понад 40 тисяч людей.

Також ми писали, що вчора, 18 лютого, у турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,1.

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