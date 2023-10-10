В Конгрессе США готовят пакет помощи Украине на 50-100 млрд долларов, - WSJ

Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Сенаторы от обеих партий заявили, что видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших. Это, во-первых, "придаст Украине чувство уверенности", а во-вторых, это будет лучше "с политической точки зрения".

Такой пакет могут принять в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября - датой окончания текущего законопроекта о временных расходах.

Сенаторы выразили ограниченный оптимизм по принятию пакета. Размер его пока еще обсуждается. Так, сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 млрд долларов, тогда как сенатор-демократ Ричард Блюменталь сказал, что, по его мнению, цифра должна быть ближе к 100 млрд долларов. Тем не менее последний заявил, что готов пойти на компромисс, если республиканцы предложат пакет в 60 млрд долларов.

Помощь Украине от США

Конгресс США недавно не стал вносить новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете - вопрос планируют обсудить отдельно. Кроме этого, в отставку отправили приверженца помощи Украине спикера Кевина Маккарти.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах поставки оружия Украине, а у Байдена, по информации СМИ, ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

На днях The Telegraph написал, что Байден собирается просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.

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