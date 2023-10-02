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Пентагон предупредил Конгресс о возможных проблемах с отправкой оружия Украине, - AP

Вашингтон, Понедельник 02 октября 2023 22:23
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Пентагон предупредил Конгресс о возможных проблемах с отправкой оружия Украине, - AP Фото: Пентагон предупредил Конгресс о возможных проблемах с отправкой оружия Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пентагон обратился к Конгрессу с призывом увеличить финансирование помощи Украине, поскольку вскоре могут начаться проблемы с поставками.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в письме контролера Пентагонаа Майкла Маккорда для лидеров Палаты представителей и Сената, которое есть в распоряжении у Associated Press.

В письме сказано, что США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины в рамках Инициативы содействия безопасности (USAI), которая предоставляет деньги для заключения контрактов на поставку оружия.

Маккорд отмечает, что без дополнительного финансирования в настоящее время США будут вынуждены отложить или сократить поставки оружия ПВО, боеприпасов, беспилотников и другого вооружения, которое "критически важно, когда Россия готовится к проведению зимнего наступления".

В то же время, как пишет контролер Пентагона, из выделенных Конгрессом 25,9 млрд долларов для замены того вооружения, которое передавали Украине, осталось 1,6 млрд долларов. Поэтому ведомство уже было вынуждено замедлить снабжение некоторых войск.

Что предшествовало

Напомним, на этих выходных Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Это было необходимо для того, чтобы не допустить приостановки работы правительства, поскольку бюджет не смогли принять в установленные сроки.

Из содержания законопроекта исключили новое финансирование помощи Украине. Этот вопрос решили рассматривать отдельно. Как отмечал лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, конгрессмены могут вынести на голосование помощь Украине уже сегодня, 2 октября.

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