"США отходят от правил и партнеров": Макрон выступил с заявлением

Франция, Четверг 08 января 2026 15:41
UA EN RU
"США отходят от правил и партнеров": Макрон выступил с заявлением Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты постепенно отворачиваются от отдельных союзников. Об этом он сказал, очерчивая угрожающие изменения в мировом порядке и призывая ЕС к большей самостоятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lemonde.

США отходят от союзников и правил

"Соединенные Штаты постепенно отворачиваются от некоторых союзников и одновременно освобождаются от международных правил", - резко заявил Эммануэль Макрон относительно поведения США на международной арене во время ежегодного обращения к французским послам в Елисейском дворце 8 января.

Президент Франции подчеркнул, что система многосторонности находится в кризисе.

"Институты многосторонности функционируют все хуже и хуже. Мы развиваемся в мире великих держав с реальным соблазном разделить мир между собой", - заявил Макрон, также упомянув о росте "неоколониальной агрессивности" в дипломатических отношениях.

Европейский технологический суверенитет под давлением

Отдельно он остановился на теме цифровой политики, призвав защищать и усиливать европейское регулирование технологического сектора, которое, по его словам, находится под давлением со стороны США.

"Европейские регламенты DSA и DMA - это два регламента, которые необходимо защищать и усиливать", - подчеркнул президент Франции.

Макрон также напомнил о подготовке так называемого "европейского демократического щита".

"Европейская комиссия работает над этим, и Франция будет продолжать принимать инициативы в этом направлении", - добавил он.

Кроме того, президент призвал к ускорению введения европейских торговых преференций и упрощению единого рынка капитала, чтобы Европа "действительно существовала и была более реальной".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении отдельно остановился на теме Украины, отметив твердые обязательства Европы обеспечить ей защиту параллельно с усилением собственных оборонных возможностей.

Он подчеркнул, что полномасштабная агрессия России против Украины остается ключевым фактором нестабильности на европейском континенте и продолжается с высокой интенсивностью уже почти четыре года.

По словам Макрона, мир все отчетливее сталкивается с возвращением имперских амбиций и разрушением международного порядка, что заставляет европейские государства переосмысливать подходы к собственной безопасности.

В этом контексте французский президент подчеркнул важность защиты независимости и свобод стран Европы, а также призвал ускорить формирование общей европейской обороны. Он отметил, что этот процесс уже запущен и получит новый импульс в 2026 году.

Франция Соединенные Штаты Америки Эммануэль Макрон
