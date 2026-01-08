"США отходят от правил и партнеров": Макрон выступил с заявлением

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты постепенно отворачиваются от отдельных союзников. Об этом он сказал, очерчивая угрожающие изменения в мировом порядке и призывая ЕС к большей самостоятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lemonde .

США отходят от союзников и правил

"Соединенные Штаты постепенно отворачиваются от некоторых союзников и одновременно освобождаются от международных правил", - резко заявил Эммануэль Макрон относительно поведения США на международной арене во время ежегодного обращения к французским послам в Елисейском дворце 8 января.

Президент Франции подчеркнул, что система многосторонности находится в кризисе.

"Институты многосторонности функционируют все хуже и хуже. Мы развиваемся в мире великих держав с реальным соблазном разделить мир между собой", - заявил Макрон, также упомянув о росте "неоколониальной агрессивности" в дипломатических отношениях.

Европейский технологический суверенитет под давлением

Отдельно он остановился на теме цифровой политики, призвав защищать и усиливать европейское регулирование технологического сектора, которое, по его словам, находится под давлением со стороны США.

"Европейские регламенты DSA и DMA - это два регламента, которые необходимо защищать и усиливать", - подчеркнул президент Франции.

Макрон также напомнил о подготовке так называемого "европейского демократического щита".

"Европейская комиссия работает над этим, и Франция будет продолжать принимать инициативы в этом направлении", - добавил он.

Кроме того, президент призвал к ускорению введения европейских торговых преференций и упрощению единого рынка капитала, чтобы Европа "действительно существовала и была более реальной".