США будут выдавать "юбилейный паспорт" с Трампом, но не всем

08:16 29.04.2026 Ср
3 мин
Планируется выпустить лимитированную версию к 250-летию независимости Америки, но от портрета Трампа можно будет и отказаться
aimg Филипп Бойко
США будут выдавать "юбилейный паспорт" с Трампом, но не всем Фото: паспорт США (Getty Images)

В Соединенных Штатах вводят уникальные загранпаспорта к большому юбилею страны. На страницах документа впервые появится портрет действующего главы государства Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Читайте также: В Госдепе отрицают, что чиновница по делам Украины уходит в отставку из-за Трампа

Отмечается, что Дональд Трамп станет первым в истории президентом, чье изображение разместят в проездном документе при его жизни. Концепцию разрабатывали несколько месяцев и окончательное решение уже приняли.

На внутренней странице напечатают фото Трампа и это будет изображение политика со строгим лицом, говорится в материале.

Но получить такую книгу смогут не все - пока она будет доступна только в паспортном столе Вашингтона. Выдавать документ будут исключительно по запросу заявителя. Те, кто не хочет видеть Трампа в своем паспорте, смогут выбрать стандартный вариант.

Обновленный дизайн и усиленная защита

Изменения коснутся и внешнего вида. На обложке надпись "Соединенные Штаты Америки" выполнят жирным золотым шрифтом. Слово "Паспорт" перенесут вниз. Это обратный порядок по сравнению с обычными образцами.

Главные особенности новинки:

  • золотой флаг на задней обложке;
  • число 250, окруженное звездами;
  • персонализированные иллюстрации внутри.

Представитель Госдепа Томми Пиготт объяснил детали: "В июле, когда Соединенные Штаты празднуют 250-летие Америки, Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально разработанных паспортов США в честь этого исторического события. Эти паспорта будут иметь персонализированные иллюстрации и улучшенные изображения, сохраняя при этом те же самые функции безопасности, которые делают паспорт США самым безопасным документом в мире".

Кто еще из президентов попадал в паспорта

Обычно американские документы содержат только изображения лидеров прошлого. До сих пор в паспортах можно было увидеть только четырех президентов. Это те, чьи профили высечены на горе Рашмор в Южной Дакоте.

Речь идет о Джордже Вашингтоне, Томасе Джефферсоне, Теодоре Рузвельте и Аврааме Линкольне. Теперь к этому почетному списку присоединится и Дональд Трамп.

Современные паспорта также наполнены другими символами свободы. В них есть изображения Статуи Свободы, Колокола Свободы и Зала Независимости. Также там цитируют Мартина Лютера Кинга-младшего и Джона Кеннеди.

Актуальные новости об украинских документах

Мы уже сообщали, что украинские ветераны могут оформить электронное удостоверение в приложении "Дія". Причем это можно будет сделать еще до получения бумажного документа.

Также мы информировали о нюансах в случае, если водитель потерял свое удостоверение на право управления. Разъясняли, надо ли заново проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены.

Также уточняли, как мужчинам оформить загранпаспорт за пределами Украины. Дело в том, что в Украине больше не работает временное разрешение на использование загранпаспортов с продленным сроком действия.

Россияне ударили по гражданским на Сумщине и Харьковщине, есть пострадавшие
Россияне ударили по гражданским на Сумщине и Харьковщине, есть пострадавшие
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО