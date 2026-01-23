США ударили санкциями по "теневому флоту" Ирана за жестокое подавление протестов

"Сегодня, на фоне жестокого подавления иранским режимом мирных протестующих и полного отключения доступа к интернету с целью скрыть нарушения прав иранского народа, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) усиливает давление на так называемый "теневой флот" режима", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что девять судов "теневого флота", которые попали под санкции, в совокупности перевезли на зарубежные рынки иранскую нефть и нефтепродукты на сотни миллионов долларов.

Как обратили внимание в Минфине США, доходы с продажи нефти Иран направляет на финансирование региональных террористических прокси-групп, программ вооружений и сил безопасности режима, а не на базовые экономические услуги, которых иранцы смело требуют.

"Иранский режим занимается ритуалом экономического самосожжения - процессом, который был ускорен кампанией максимального давления президента Трампа. Решение Тегерана поддерживать террористов вместо собственного народа привело к свободному падению иранской валюты и уровня жизни", - сказал министр финансов США Скотт Бессент.