США вдарили санкціями по "тіньовому флоту" Ірану за жорстоке придушення протестів

США розширили санкції проти іранського "тіньового флоту". Під обмеженнями опинилися ще дев'ять суден.
"Сьогодні, на тлі жорстокого придушення іранським режимом мирних протестувальників і повного вимкнення доступу до інтернету з метою приховати порушення прав іранського народу, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) посилює тиск на так званий "тіньовий флот" режиму", - сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що дев'ять суден "тіньового флоту", які потрапили під санкції, у сукупності перевезли на зарубіжні ринки іранську нафту і нафтопродукти на сотні мільйонів доларів.
Як звернули увагу в Мінфіні США, доходи з продажу нафти Іран спрямовує на фінансування регіональних терористичних проксі-груп, програм озброєнь і сил безпеки режиму, а не на базові економічні послуги, яких іранці сміливо вимагають.
"Іранський режим займається ритуалом економічного самоспалення - процесом, який був прискорений кампанією максимального тиску президента Трампа. Рішення Тегерана підтримувати терористів замість власного народу призвело до вільного падіння іранської валюти та рівня життя", - сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.
Нагадаємо, в Ірані з кінця грудня тривають масові протести, що охопили столицю і більшість регіонів країни.
Приводом став різкий обвал курсу ріала і зростання цін на продовольство: тільки за грудень на чорному ринку валюта подешевшала до долара приблизно на 20%.
Акції почалися в Тегерані та швидко поширилися на інші міста, включно з Мешхедом, Керманшахом, Іламом і курдськими регіонами.
В окремих випадках протестувальники захоплювали урядові будівлі, проте силовики оперативно повертали контроль. Влада відповіла жорсткими заходами, включно з повним вимкненням інтернету та мобільного зв'язку по всій країні.
