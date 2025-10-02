США ударили новыми санкциями по Ирану: под ограничения попали более 40 человек

Госдепартамент США объявил о введении дополнительных санкций в поддержку ограничений ООН против Ирана за отказ прекратить разработку ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление госсекретаря США Марко Рубио.
"Сегодня мы вносим в санкционный список 44 физических и юридических лица, вовлеченных в ядерную программу Ирана и в сети по закупке вооружений, которые поддерживают программы баллистических ракет и военных самолетов", - отмечается в заявлении.
Рубио отметил, что США вводят санкции в отношении пяти человек и одной организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Она считается прямым преемником ядерной программы Ирана до 2004 года.
В заявлении отмечается, что некоторые лица, в отношении которых введены санкции, "пытались получить чувствительные технологии двойного назначения и технические знания, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия".
"Объявленные сегодня действия демонстрируют, что Иран активно пытается получить компоненты и технологии в поддержку своих программ распространения оружия", - говорится в заявлении Рубио.
Несколько дней назад президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об отказе страны выходить из договора о нераспространении ядерного оружия.
В ответ, 27 сентября ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана, которые были введены Советом Безопасности ООН с 2006 по 2010 год.
Правительство Великобритании ввело санкции против десятков лиц и организаций Ирана.
Кроме того, Иран форсирует строительство подземного объекта возле ядерного комплекса в Натанзе. На его территорию ни разу не наведывались международные инспекторы.