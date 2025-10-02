RU

Война в Украине

США ударили новыми санкциями по Ирану: под ограничения попали более 40 человек

Фото: против Ирана введены новые американские санкции (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Госдепартамент США объявил о введении дополнительных санкций в поддержку ограничений ООН против Ирана за отказ прекратить разработку ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление госсекретаря США Марко Рубио.

"Сегодня мы вносим в санкционный список 44 физических и юридических лица, вовлеченных в ядерную программу Ирана и в сети по закупке вооружений, которые поддерживают программы баллистических ракет и военных самолетов", - отмечается в заявлении.

Рубио отметил, что США вводят санкции в отношении пяти человек и одной организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Она считается прямым преемником ядерной программы Ирана до 2004 года.

В заявлении отмечается, что некоторые лица, в отношении которых введены санкции, "пытались получить чувствительные технологии двойного назначения и технические знания, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия".

"Объявленные сегодня действия демонстрируют, что Иран активно пытается получить компоненты и технологии в поддержку своих программ распространения оружия", - говорится в заявлении Рубио.

Продление санкций против Ирана

Несколько дней назад президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об отказе страны выходить из договора о нераспространении ядерного оружия.

В ответ, 27 сентября ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана, которые были введены Советом Безопасности ООН с 2006 по 2010 год.

Правительство Великобритании ввело санкции против десятков лиц и организаций Ирана.

Кроме того, Иран форсирует строительство подземного объекта возле ядерного комплекса в Натанзе. На его территорию ни разу не наведывались международные инспекторы.

Соединенные Штаты АмерикиИранСанкции против Ирана