Британия ввела санкции против десятков лиц и организаций, связанных с Ираном

Великобритания, Понедельник 29 сентября 2025 20:22
UA EN RU
Британия ввела санкции против десятков лиц и организаций, связанных с Ираном Фото: Британия ввела санкции против десятков лиц и организаций, связанных с Ираном (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Великобритании ввело санкции против десятков лиц и организаций, связанных с Ираном, в рамках сдерживания усилий Тегерана по распространению ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Великобритания добавила 71 новую позицию в свой список санкций против Ирана, в частности высокопоставленных чиновников иранской ядерной программы и основные финансовые и энергетические учреждения.

Активы лиц и организаций, попавших под ограничения, на территории Британии замораживаются. Они также подлежат финансовым ограничениям и запрету на поездки в Британию.

Санкции против Ирана

Напомним, сегодня, 29 сентября, Совет ЕС решил вновь ввести ряд ограничений против Ирана из-за его ядерной программы. Ранее эти санкции были приостановлены в 2015 году.

К восстановленным ограничениям входят: запреты на поездки и замораживание активов для физических и юридических лиц, экономические и финансовые санкции, ограничения в торговле нефтепродуктами, газом, драгоценными металлами и отдельным оборудованием, а также запрет на экспорт оружия.

Вчера Организация Объединенных Наций возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана.

Санкции ООН, принятые Советом безопасности в резолюциях в 2006 и 2010 годах, снова вступили в силу. Попытки отсрочить их возобновление провалились во время ежегодной встречи мировых лидеров в ООН на этой неделе.

Великобритания Иран Ядерное оружие Санкции против Ирана
