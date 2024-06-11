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США ударили новыми санкциями по йеменским хуситам, - Bloomberg

Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты ввели санкции против десяти человек, кораблей и компаний, чтобы заблокировать сырьевые поступления для йеменских хуситов, которые навредили торговым потокам в Красном море, регулярно атакуя коммерческие суда-грузоотправители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ограничения были введены в отношении сети финансового посредника хуситов Саида аль-Джамаля, который уже неоднократно подвергался санкциям.

Также санкции ввели против гонконгской компании Lainey Shipping Ltd., - владельца судна под панамским флагом под названием Janet, которое перевозило санкционные грузы.

"Хуситы продолжают использовать разветвленную сеть поддержки для облегчения своей незаконной деятельности, включая сокрытие происхождения груза, подделку судоходных документов и предоставление услуг судам, находящимся под санкциями", - говорится в заявлении заместителя министра финансов США Брайана Нельсона.

Атаки йеменских хуситов

После вторжения группировки ХАМАС в Сектор Газа в октябре прошлого года, террористическая группировка хуситов начала обстреливать корабли под флагами Запада в Аденском заливе и Красном море. Таким образом они выражают солидарность с палестинцами.

Несколько месяцев назад США и их союзники начали ответные удары по террористам и вводили многочисленные санкции против хуситов. Но эти меры и атаки до сих пор не смогли сдержать хуситов, - они продолжают обстрелы, а глобальные танкерные потоки остаются серьезно нарушенными.

За сутки на 10 июня хуситы обстреляли баллистическими противокорабельными ракетами два судна.

9 июня подверглось ракетному удару и загорелось грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды.

6 июня боевики группировки атаковали корабль примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.

Кроме того, в Йемене хуситы задержали 11 сотрудников ООН.

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Йемен