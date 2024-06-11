США ударили новыми санкциями по йеменским хуситам, - Bloomberg

Атаки йеменских хуситов

После вторжения группировки ХАМАС в Сектор Газа в октябре прошлого года, террористическая группировка хуситов начала обстреливать корабли под флагами Запада в Аденском заливе и Красном море. Таким образом они выражают солидарность с палестинцами.

Несколько месяцев назад США и их союзники начали ответные удары по террористам и вводили многочисленные санкции против хуситов. Но эти меры и атаки до сих пор не смогли сдержать хуситов, - они продолжают обстрелы, а глобальные танкерные потоки остаются серьезно нарушенными.

За сутки на 10 июня хуситы обстреляли баллистическими противокорабельными ракетами два судна.

9 июня подверглось ракетному удару и загорелось грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды.

6 июня боевики группировки атаковали корабль примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.

Кроме того, в Йемене хуситы задержали 11 сотрудников ООН.

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