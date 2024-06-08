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В Йемене хуситы задержали 11 сотрудников ООН

Суббота 08 июня 2024 05:58
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В Йемене хуситы задержали 11 сотрудников ООН Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Йемене при невыясненных обстоятельствах повстанцы-хуситы задержали 11 местных сотрудников учреждений ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик в Нью-Йорке признал, что были похищены 11 сотрудников организации.

"Мы очень обеспокоены этими событиями и активно ищем разъяснений у де-факто власти хуситов относительно обстоятельств задержаний и, самое главное, обеспечения немедленного доступа к этим сотрудникам ООН", - сказал он журналистам.

По данным ООН, из 11 человек девять мужчин и две женщины. Они являются сотрудниками агентства ООН по правам человека, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и ЮНЕСКО.

Организация Save the Children сообщила AP, что обеспокоена местонахождением одного из ее сотрудников в Йемене и делает все возможное, чтобы обеспечить его безопасность и благополучие"..

Активисты опубликовали открытое онлайн-письмо, призывая хуситов немедленно освободить задержанных, поскольку если они этого не сделают, это "поможет изолировать страну от мира".

Human Rights Watch, цитируя членов семей задержанных, заявила, что "власти хуситов не раскрыли местонахождение людей, которых они задержали, и не позволили им общаться со своими работодателями или семьями".

Напомним, хуситы атакуют судоходство в коридоре Красного моря из-за войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Недавно боевики атаковали очередное торговое судно у побережья Йемена. По данным британской охранной фирмы Ambrey, взрыв вблизи судна произошел в четверг примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.

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