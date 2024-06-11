США вдарили новими санкціями по єменських хуситах, - Bloomberg

Атаки єменських хуситів

Після вторгнення угруповання ХАМАС до Сектору Газа у жовтні минулого року, терористичне угруповання хуситів почало обстрілювати кораблі під прапорами Заходу в Аденській затоці й Червоному морі. Таким чином вони висловлюють солідарність із палестинцями.

Кілька місяців тому США та їхні союзники почали удари у відповідь по терористах і запроваджували численні санкції проти хуситів. Однак ці заходи й атаки досі не змогли стримати хуситів, - вони продовжують обстріли, а глобальні танкерні потоки залишаються серйозно порушеними.

За добу на 10 червня хусити обстріляли балістичними протикорабельними ракетами два судна.

9 червня зазнало ракетного удару та загорілося вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди.

6 червня бойовики угруповання атакували корабель приблизно за 19 морських миль на захід від єменського портового міста Моха.

Крім того, у Ємені хусити затримали 11 співробітників ООН.

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