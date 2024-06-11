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США вдарили новими санкціями по єменських хуситах, - Bloomberg

Фото: США запровадили санкції проти наближених до влади структур (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати запровадили санкції проти десяти осіб, кораблів і компаній, щоб заблокувати сировинні надходження для єменських хуситів, які нашкодили торговельним потокам у Червоному морі, регулярно атакуючи комерційні судна-вантажовідправники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Обмеження були запроваджені щодо мережі фінансового посередника хуситів Саїда аль-Джамаля, який уже неодноразово піддавався санкціям.

Також санкції запровадили проти гонконгської компанії Lainey Shipping Ltd., - власника судна під панамським прапором під назвою Janet, що перевозило санкційні вантажі.

"Хусити продовжують використовувати розгалужену мережу підтримки для полегшення своєї незаконної діяльності, включаючи приховування походження вантажу, підробку судноплавних документів і надання послуг суднам, що перебувають під санкціями", - йдеться у заяві заступника міністра фінансів США Брайана Нельсона.

Атаки єменських хуситів

Після вторгнення угруповання ХАМАС до Сектору Газа у жовтні минулого року, терористичне угруповання хуситів почало обстрілювати кораблі під прапорами Заходу в Аденській затоці й Червоному морі. Таким чином вони висловлюють солідарність із палестинцями.

Кілька місяців тому США та їхні союзники почали удари у відповідь по терористах і запроваджували численні санкції проти хуситів. Однак ці заходи й атаки досі не змогли стримати хуситів, - вони продовжують обстріли, а глобальні танкерні потоки залишаються серйозно порушеними.

За добу на 10 червня хусити обстріляли балістичними протикорабельними ракетами два судна.

9 червня зазнало ракетного удару та загорілося вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди.

6 червня бойовики угруповання атакували корабель приблизно за 19 морських миль на захід від єменського портового міста Моха.

Крім того, у Ємені хусити затримали 11 співробітників ООН.

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Ємен