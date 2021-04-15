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Міністр оборони США розповів про підтримку України

Новость на русском → США, Четвер 15 квітня 2021 04:06
Міністр оборони США розповів про підтримку України Фото: Ллойд Остін (twitter.com/SecDef)
Автор: Наталья Скороход

США підтримують Україну у збереженні її територіальної цілісності. Про це розповів міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це йшлося на прес-конференції в Брюсселі за результатами відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн-членів НАТО.

За словами Остіна, США надали Україні матеріальну підтримку і збирається це продовжити. Мова йде про деякі види озброєння, інструкторів та іншу допомогу.

"Це включає в себе бойове спорядження, деякі види озброєнь, а також низка військових інструкторів, яких ми направляли для допомоги Україні", - сказав міністр оборони США.

Він додав, що США будуть продовжувати допомагати Україні, залежно від потреб.

"Сподіваємося продовжити це, в залежності від їх (України, - ред.) потреб", - додав Остін.

Також Остін підкреслив, що Росія повинна поважати територіальну цілісність України і висловив побоювання з приводу нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Нагадаємо, всі члени НАТО засудили дії Росії на кордоні з Україною. Там закликали Росію знизити напруженість ситуації.

Раніше повідомлялося, що Росія в Криму біля кордонів з Україною розмістила 31 500 військових. Про це розповіли у місії США в ОБСЄ.

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