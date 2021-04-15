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Кулеба: якщо активні бойові дії відновляться, Україна отримає військову допомогу від партнерів

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 22:19
Кулеба: якщо активні бойові дії відновляться, Україна отримає військову допомогу від партнерів Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна отримає військову допомогу від низки міжнародних партнерів, якщо на її території відновляться бойові дії. Наразі Росія стягує війська до українських кордонів.

Про це заявив міністр закорднонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Право на владу".

"У разі, якщо, не дай Бог, активні бойові дії відновляться, то ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки наших партнерів", - сказав міністр.

За його словами, ця допомога "суттєво зміцнить" обороноздатність України, а також допоможе відбити наступ агресора.

Нагадаємо, сьогодні в ході засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) таємно обговорили загострення на Донбасі. Однак президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація "контрольована".

Раніше Кулеба на тлі стягнення російських військ до кордонів України заявив, що країна не боїться Росії.

РБК-Україна писало, що поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.

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