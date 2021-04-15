Кулеба: якщо активні бойові дії відновляться, Україна отримає військову допомогу від партнерів

Україна отримає військову допомогу від низки міжнародних партнерів, якщо на її території відновляться бойові дії. Наразі Росія стягує війська до українських кордонів.

Про це заявив міністр закорднонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Право на владу".

"У разі, якщо, не дай Бог, активні бойові дії відновляться, то ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки наших партнерів", - сказав міністр. За його словами, ця допомога "суттєво зміцнить" обороноздатність України, а також допоможе відбити наступ агресора.