Всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України, - Блінкен

Стягування військ РФ на кордоні з Україною засудили країни-члени НАТО. Всі тридцять країн підтримали Україну.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Брюсселі.

За словами Блинкена, всі країни-члени НАТО стурбовані концентрацією російських військ біля кордонів України. Всі вони чекають від Росії дій, спрямованих на зниження напруженої ситуації.

"Мене вразило те, що під час засідання Північноатлантичної ради, коли я слухав кожного окремого союзника, всі тридцять висловили стурбованість", - говорить Блінкен.

За словами Блинкета, ситуація на кордоні уважно відстежується. Такого скупчення російських військ не спостерігалося з 2014 року.

"Ми бачили доповіді щодо нарощування військ в окупованому Криму і поблизу кордонів України...Ми також побачили продовження атак, очолюваних Росією сил, в районі лінії розмежування на сході України", - зазначив Блінкен.

Він зазначив, що із-за російської агресії на сході України з березня цього року загинули 12 українських військових.

Також Блінкен підкреслив, що Україна не реагує на російські провокації та поводитися стримано.