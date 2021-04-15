Всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України, - Блінкен
Стягування військ РФ на кордоні з Україною засудили країни-члени НАТО. Всі тридцять країн підтримали Україну.
Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Брюсселі.
За словами Блинкена, всі країни-члени НАТО стурбовані концентрацією російських військ біля кордонів України. Всі вони чекають від Росії дій, спрямованих на зниження напруженої ситуації.
"Мене вразило те, що під час засідання Північноатлантичної ради, коли я слухав кожного окремого союзника, всі тридцять висловили стурбованість", - говорить Блінкен.
За словами Блинкета, ситуація на кордоні уважно відстежується. Такого скупчення російських військ не спостерігалося з 2014 року.
"Ми бачили доповіді щодо нарощування військ в окупованому Криму і поблизу кордонів України...Ми також побачили продовження атак, очолюваних Росією сил, в районі лінії розмежування на сході України", - зазначив Блінкен.
Він зазначив, що із-за російської агресії на сході України з березня цього року загинули 12 українських військових.
Також Блінкен підкреслив, що Україна не реагує на російські провокації та поводитися стримано.
Нагадаємо, глава ЦРУ не виключає вторгнення Росії на територію України. Там кажуть, що це може бути обмежене вторгнення.
Раніше повідомлялося, що українська сторона ТКГ виступила за припинення вогню на Донбасі.