США успешно испытали ядерную бомбу B61-12 без боезаряда: что известно

Суббота 15 ноября 2025 05:40
США успешно испытали ядерную бомбу B61-12 без боезаряда: что известно Фото: термоядерная авиабомба B61-12 (скриншот с видео)
Автор: Эдуард Ткач

В августе 2025 года Соединенные Штаты провели успешные испытания тактической термоядерной авиабомбы B61-12 без боевого заряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Сандийской национальной лаборатории при Министерстве энергетики США.

В заявлении сказано, что испытания проводились на полигоне Тонопа (штат Невада) в промежутке с 19 по 21 августа.

В ходе тестов доставку и сброс авиабомб с инертной боевой частью осуществили истребители пятого поколения F-35.

"Компания Sandia совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA) провели серию успешных летных испытаний ядерного оружия... Испытания... дали положительные результаты..., что стало важной вехой в оценке эффективности этого оружия", - сообщили в лаборатории.

Также там добавили, что в конце 2024 года NNSA завершило многолетнюю программу продления срока службы B61-12, продлив срок службы бомбы как минимум на 20 лет.

"Августовские испытания были единственными летными испытаниями резервных образцов B61-12 совместных испытательных узлов на самолете F-35, подтверждающими комплексную надежность самолета, экипажей и системы вооружения во время миссий", - резюмировали в Сандийской нацлаборатории.

Отметим, что B61-12 - это модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности с системой точного наведения. Она создана так, чтобы быть совместимой с разными платформами доставки, включая новейшие истребители F-35A Lightning II.

Летом этого года в СМИ была информация, что США впервые с 2008 года разместили ядерное оружие — несколько термоядерных боеприпасов B61-12 на британской территории, в новом защищеном хранилище на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Тогда оборонные ведомства США и Великобритании отказались комментировать эту информацию.

Ядерные испытания

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "из-за программ испытаний, проводимых другими странами".

Уже сегодня, в ночь на 15 ноября, он сказал, что испытания пройдут "довольно скоро". При этом на уточняющий вопрос, будет ли осуществлен ядерный взрыв боеголовки - Трамп не сказал.

Тем временем по данным CNN, чиновники администрации Трампа, отвечающие за энергетику и ядерную безопасность, планирует в ближайшие дни встретиться с представителями Белого дома. Они хотят убедить президента отказаться от ядерных испытаний.

