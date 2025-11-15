Трамп заявил, что США уже "довольно скоро" проведут ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже "довольно скоро" проведут испытания ядерного оружия. В то же время Вашингтон выступает за денуклеаризацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, есть ли у него какие-нибудь встречу по поводу опасений, связанных с ядерными испытаниями. В ответ лидер США сказал следующее:
"У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводят. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал его и построил часть, и я ненавидел это делать, но не было выбора, потому что оно есть у других", - заявил Трамп.
Также он вновь отметил, что США лидер ядерном оружии, на втором месте Россия, и далеко на третьем - Китай. Но он подчеркнул, что Пекин через 4-5 лет сравняется с Вашингтоном. По словам Трампа, он хотел бы денуклеаризацию.
"Я бы хотел провести денуклеаризацию. То есть провести встречу, в первую очередь тройки лидеров, чтобы сократить ядерное оружие. Это было бы прекрасной вещью", - добавил глава Белого дома.
На уточняющий вопрос, насколько скоро могут пройти испытания, президент США ответил: "Довольно скоро".
"Мы номер один. Россия номер два. Китай номер три. Они догоняют. Они пока далеко позади нас, но догонят за четыре-пять лет. Думаю, лучше всего было бы денуклеаризоваться", - резюмировал Трамп.
Также ряд СМИ пишут, что у Трампа в ходе беседы уточняли, будет ли осуществлен во время испытаний взрыв ядерной боеголовки, на что он не дал ответ.
Напомним, что по данным CNN, чиновники из Министерства энергетики США, Национального управления ядерной безопасности, а также представители Национальных лабораторий страны - намерены отговорить Трампа от ядерных испытаний.
Источники рассказали, что в ближайшие дни они планируют встретиться с представлением Белого дома и сказать, что взрыв боеголовок нецелесообразен и может вызывать геополитическое напряжение.