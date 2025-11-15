ua en ru
Трампа хотят отговорить от испытаний ядерного оружия: CNN узнало планы чиновников

Суббота 15 ноября 2025 02:24
UA EN RU
Трампа хотят отговорить от испытаний ядерного оружия: CNN узнало планы чиновников Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Ряд чиновников в США намерены отговорить президента Дональда Трампа отговорить от идеи проведения испытаний ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источников, высокопоставленные чиновники администрации Трампа, отвечающие за энергетику и ядерную сферу, планируют в ближайшие дни встретиться с представителями Белого дома и Советом нацбезопасности. Цель - убедить Трампа отказаться от возобновление испытаний ядерного оружия страны.

В частности, министр энергетики Крис Райт, глава Нацуправления ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс, а также представители Национальных лабораторий США - планируют сообщить Белому дому, что по их мнению, взрыв боеголовок нецелесообразен и может вызвать геополитическое напряжение.

Также один из источников говорит, что они будут готовы заявить администрации, что "не будет никаких испытаний", связанных со взрывами ядерных материалов, и попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке плана, который не предполагает никаких взрывов.

Чиновники надеются, что смогут убедить Трампа присоединиться к подходу NNSA. При этом CNN пишет, что президент США имеет право в любом случае отдать приказ о проведении испытаний, если он не согласен с ядерными экспертами.

В то же время представитель Минэнергетики Бен Дитдерих опровергает идею о том, что сотрудники агенства будут отговаривать администрацию от возобновления испытаний.

"Администрация Трампа продолжает изучать все варианты, стремясь расшифровать ядерные испытания на равной основе с другими странами", - заявил Дитдерих.

Отметим, что причиной внутреннего конфликта стал пост Трампа в октябре, в котором он поручил Минобороны начать испытания ядерного оружия "из-за программ испытаний, проводимых другими странами".

Также CNN добавило, что сегодня США испытывают все компоненты своих ядерных систем, за исключением взрывчатого ядерного материала в боеголовках.

Последнее полномасштабное испытание ядерного оружия было проведено в США в 1992 году, а сама практика была запрещена бывшим президентом Биллом Клинтоном в 1996 году.

Ядерные испытания

Напомним, несколько дней ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевую цель ядерных испытаний. Он отметил, что Трамп обещал провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности.

Также он добавил, что Вашингтон давно беспокоит вопрос, как быстро свою ядерную программу развивает Китай. По словам Рубио, Пекин демонстрирует "самое быстрое в истории человечества наращивание военного потенциала".

Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Ядерное оружие
