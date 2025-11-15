США успішно випробували ядерну бомбу B61-12 без боєзаряду: що відомо
У серпні 2025 року Сполучені Штати провели успішні випробування тактичної термоядерної авіабомби B61-12 без бойового заряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сандійської національної лабораторії при Міністерстві енергетики США.
У заяві йдеться, що випробування проводили на полігоні Тонопа (штат Невада) в проміжку з 19 по 21 серпня.
Під час тестів доставку і скидання авіабомб з інертною бойовою частиною здійснили винищувачі п'ятого покоління F-35.
"Компанія Sandia спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки (NNSA) провели серію успішних льотних випробувань ядерної зброї... Випробування... дали позитивні результати..., що стало важливою віхою в оцінці ефективності цієї зброї", - повідомили в лабораторії.
Також там додали, що наприкінці 2024 року NNSA завершило багаторічну програму подовження терміну служби B61-12, продовживши термін служби бомби щонайменше на 20 років.
"Серпневі випробування були єдиними льотними випробуваннями резервних зразків B61-12 спільних випробувальних вузлів на літаку F-35, що підтверджують комплексну надійність літака, екіпажів і системи озброєння під час місій", - резюмували в Сандійській нацлабораторії.
Зазначимо, що B61-12 - це модернізована тактична ядерна бомба малої потужності з системою точного наведення. Вона створена так, щоб бути сумісною з різними платформами доставки, включно з новітніми винищувачами F-35A Lightning II.
Влітку цього року в ЗМІ була інформація, що США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю - кілька термоядерних боєприпасів B61-12 на британській території, у новому захищеному сховищі на авіабазі Лейкенхіт у графстві Саффолк. Тоді оборонні відомства США і Великої Британії відмовилися коментувати цю інформацію.
Ядерні випробування
Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону почати випробування ядерної зброї "через програми випробувань, що проводяться іншими країнами".
Уже сьогодні, в ніч на 15 листопада, він сказав, що випробування відбудуться "досить скоро". При цьому на уточнювальне запитання, чи буде здійснено ядерний вибух боєголовки - Трамп не сказав.
Тим часом за даними CNN, чиновники адміністрації Трампа, які відповідають за енергетику і ядерну безпеку, планують найближчими днями зустрітися з представниками Білого дому. Вони хочуть переконати президента відмовитися від ядерних випробувань.