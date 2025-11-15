ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США успішно випробували ядерну бомбу B61-12 без боєзаряду: що відомо

Субота 15 листопада 2025 05:40
UA EN RU
США успішно випробували ядерну бомбу B61-12 без боєзаряду: що відомо Фото: термоядерна авіабомба B61-12 (скріншот із відео)
Автор: Едуард Ткач

У серпні 2025 року Сполучені Штати провели успішні випробування тактичної термоядерної авіабомби B61-12 без бойового заряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сандійської національної лабораторії при Міністерстві енергетики США.

У заяві йдеться, що випробування проводили на полігоні Тонопа (штат Невада) в проміжку з 19 по 21 серпня.

Під час тестів доставку і скидання авіабомб з інертною бойовою частиною здійснили винищувачі п'ятого покоління F-35.

"Компанія Sandia спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки (NNSA) провели серію успішних льотних випробувань ядерної зброї... Випробування... дали позитивні результати..., що стало важливою віхою в оцінці ефективності цієї зброї", - повідомили в лабораторії.

Також там додали, що наприкінці 2024 року NNSA завершило багаторічну програму подовження терміну служби B61-12, продовживши термін служби бомби щонайменше на 20 років.

"Серпневі випробування були єдиними льотними випробуваннями резервних зразків B61-12 спільних випробувальних вузлів на літаку F-35, що підтверджують комплексну надійність літака, екіпажів і системи озброєння під час місій", - резюмували в Сандійській нацлабораторії.

Зазначимо, що B61-12 - це модернізована тактична ядерна бомба малої потужності з системою точного наведення. Вона створена так, щоб бути сумісною з різними платформами доставки, включно з новітніми винищувачами F-35A Lightning II.

Влітку цього року в ЗМІ була інформація, що США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю - кілька термоядерних боєприпасів B61-12 на британській території, у новому захищеному сховищі на авіабазі Лейкенхіт у графстві Саффолк. Тоді оборонні відомства США і Великої Британії відмовилися коментувати цю інформацію.

Ядерні випробування

Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону почати випробування ядерної зброї "через програми випробувань, що проводяться іншими країнами".

Уже сьогодні, в ніч на 15 листопада, він сказав, що випробування відбудуться "досить скоро". При цьому на уточнювальне запитання, чи буде здійснено ядерний вибух боєголовки - Трамп не сказав.

Тим часом за даними CNN, чиновники адміністрації Трампа, які відповідають за енергетику і ядерну безпеку, планують найближчими днями зустрітися з представниками Білого дому. Вони хочуть переконати президента відмовитися від ядерних випробувань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ядерна зброя
Новини
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе