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У США засумнівалися у зв'язку смертельної ДТП в Техасі з автопілотом Tesla

Новость на русском → Пало-Альто, Вівторок 11 травня 2021 16:27
У США засумнівалися у зв'язку смертельної ДТП в Техасі з автопілотом Tesla Фото: автомобіль Tesla після ДТП в США(KPRC2Deven / Twitter)
Автор: РБК-Україна

Автопілот Tesla Model S не міг бути активований на ділянці дороги в Техасі, де в квітні сталася аварія, жертвами якої стали дві людини. На покритті була відсутня дорожня розмітка.

Про це йдеться в прес-релізі Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB), випущеному за підсумками слідчого експерименту.

У документі наголошується, що для роботи автопілота в електромобілях Tesla необхідно активувати систему круїз-контролю Traffic Aware Cruise Control, а також функцію точного водіння Autosteer, які дозволяють машині дотримуватися дорожню розмітку.

"Оскільки на покритті була відсутня дорожня розмітка, то система Autosteer була недоступна на тій частині дороги, де сталася аварія", - уточнюється в звіті.

У NTSB підкреслили, що тести проводилися за участю аналогічного автомобіля в зоні аварії. Вони показали, що Traffic Aware Cruise Control міг бути активований, в той час, як Autosteer був недоступний.

Нагадаємо, 17 квітня в штаті Техас, США, сталася ДТП, жертвами якої стали дві людини. Спочатку стверджувалося, що Tesla рухалася в режимі автопілота. Правоохоронці схилялися до версії, що за кермом у момент аварії нікого не було.

Зазначимо, 19 березня під Харковом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобілів Tesla. В результаті аварії постраждали шестеро людей.

Також у 2019 році в штаті Флорида (США) влада розслідувала причини двох дорожніх інцидентів за участю автомобілів виробництва компанії Tesla.

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