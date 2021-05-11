У США засумнівалися у зв'язку смертельної ДТП в Техасі з автопілотом Tesla
Автопілот Tesla Model S не міг бути активований на ділянці дороги в Техасі, де в квітні сталася аварія, жертвами якої стали дві людини. На покритті була відсутня дорожня розмітка.
Про це йдеться в прес-релізі Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB), випущеному за підсумками слідчого експерименту.
У документі наголошується, що для роботи автопілота в електромобілях Tesla необхідно активувати систему круїз-контролю Traffic Aware Cruise Control, а також функцію точного водіння Autosteer, які дозволяють машині дотримуватися дорожню розмітку.
"Оскільки на покритті була відсутня дорожня розмітка, то система Autosteer була недоступна на тій частині дороги, де сталася аварія", - уточнюється в звіті.
У NTSB підкреслили, що тести проводилися за участю аналогічного автомобіля в зоні аварії. Вони показали, що Traffic Aware Cruise Control міг бути активований, в той час, як Autosteer був недоступний.
Нагадаємо, 17 квітня в штаті Техас, США, сталася ДТП, жертвами якої стали дві людини. Спочатку стверджувалося, що Tesla рухалася в режимі автопілота. Правоохоронці схилялися до версії, що за кермом у момент аварії нікого не було.
Зазначимо, 19 березня під Харковом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобілів Tesla. В результаті аварії постраждали шестеро людей.
Також у 2019 році в штаті Флорида (США) влада розслідувала причини двох дорожніх інцидентів за участю автомобілів виробництва компанії Tesla.