В США усомнились в связи смертельного ДТП в Техасе с автопилотом Tesla

Автопилот Tesla Model S не мог быть активирован на участке дороги в Техасе, где в апреле произошла авария, жертвами которой стали два человека . На покрытии отсутствовала дорожная разметка.

Об этом говорится в пресс-релизе Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), выпущенном по итогам следственного эксперимента.

В документе отмечается, что для работы автопилота в электромобилях Tesla необходимо активировать систему круиз-контроля Traffic Aware Cruise Control, а также функцию точного вождения Autosteer, которые позволяют машине соблюдать дорожную разметку.

“Поскольку на покрытии отсутствовала дорожная разметка, то система Autosteer была недоступна на той части дороги, где произошла авария”, - уточняется в отчете.

В NTSB подчеркнули, что тесты проводились с участием аналогичного автомобиля в зоне аварии. Они показали, что Traffic Aware Cruise Control мог быть активирован, в то время как Autosteer был недоступен.

Напомним, 17 апреля в штате Техас, США, произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Изначально утверждалось, что Tesla двигалась в режиме автопилота. Правоохранители склонялись к версии, что за рулем в момент аварии никого не было.