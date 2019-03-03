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У США розслідують причини 2 смертельних аварій з Tesla

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 13:02
У США розслідують причини 2 смертельних аварій з Tesla
Фото: ДТП за участю Tesla Model S у Флориді (з відкритих джерел)

Представники компанії Tesla поки не коментують ситуацію

У штаті Флорида (Сполучені Штати Америки) влади розслідують причини двох дорожніх інцидентів за участю автомобілів виробництва компанії Tesla. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, американська влада розслідує смертельне ДТП за участю Tesla Model S у Флориді минулої неділі, в результаті якої загинув водій і виникла велика пожежа.

Повідомляється, що це вже друге ДТП з автомобілем Tesla, причини якого розслідуються.

Представники компанії Tesla поки не коментують ситуацію.

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаєві електромобіль Tesla зіткнувся з вантажівкою DAF і легковим автомобілем Chery.

Також повідомлялося, що акції американського виробника електромобілів Tesla в п'ятницю, 1 березня, впали на 8%.

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Новини України ДТПСполучені Штати АмерикирозслідуванняTesla
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