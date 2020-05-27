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США прискорили виведення військ з Афганістану через пандемію

Новини » В світі     27.05.2020 - 15:14
США прискорили виведення військ з Афганістану через пандемію
Фото: військові США в Афганістані (facebook.com/DeptofDefense)

До початку червня в Афганістані повинні залишитися 8,6 тисяч американських військових

Сполучені Штати прискорили процес виведення військ з Афганістану через ситуацію з пандемією коронавірусу. Зараз США випереджають графік на півмісяця.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що згідно з домовленостями між США і "Талібаном", до середини червня чисельність американських військових в Афганістані повинна скоротити з 13 до 8,6 тисяч. При цьому за даними представників США, мета 8,6 тисяч військових буде досягнута вже в найближчі дні, до початку червня.

"Через побоювання, пов'язані з COVID-19, ми рухаємося до запланованого скорочення чисельності швидше, ніж передбачалося", - сказав один з чиновників.

Згідно з домовленостями, остаточно американські військові повинні залишити Афганістан до травня 2021 року.

Нагадаємо, 29 лютого США і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані.

На початку березня американські військові почали виведення військ з Афганістану, при цьому між США і талібами тривали деякі зіткнення.

минулого тижня "Талібан" оголосив про триденне перемир'я в зв'язку з святкуванням закінчення Рамадану".

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиАфганистан
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