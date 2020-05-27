ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США ускорили вывод войск из Афганистана из-за пандемии

Новости » В мире     27.05.2020 - 15:14
США ускорили вывод войск из Афганистана из-за пандемии
Фото: военные США в Афганистане (facebook.com/DeptofDefense)

К началу июня в Афганистане должны остаться 8,6 тысяч американских военных

Соединенные Штаты ускорили процесс вывода войск из Афганистана из-за ситуации с пандемией коронавируса. Сейчас США опережают график на полмесяца.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что согласно договоренностям между США и "Талибаном", к середине июня численность американских военных в Афганистане должна сократить с 13 до 8,6 тысяч. При этом по данным представителей США, цель в 8,6 тысяч военных будет достигнута уже в ближайшие дни, к началу июня.

"Из-за опасений, связанных с COVID-19, мы движемся к запланированному сокращению численности быстрее, чем предполагалось", - сказал один из чиновников.

Согласно договоренностям, окончательно американские военные должны покинуть Афганистан к маю 2021 года.

Напомним, 29 февраля США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане.

В начале марта американские военные начали вывод войск из Афганистана, при этом между США и талибами продолжались некоторые столкновения.

На прошлой неделе "Талибан" объявил о трехдневном перемирии в связи с празднованием окончания "Рамадана".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАфганистан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь