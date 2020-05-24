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В Афганістані таліби оголосили про триденне перемир'я

Новини » Політика     24.05.2020 - 04:39
В Афганістані таліби оголосили про триденне перемир'я
Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Його оголошено на час святкування закінчення Рамадану

В Афганістані представники радикального руху "Талібан" оголосили про триденне перемир’я. Його оголошено на час святкування закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Про припинення вогню заявив представник талібів Забіулла Муджахід. Він запевняє, що таліби візьмуть зброю, лише якщо доведетья захищатися.

"Ні в якому разі не здійснюйте ніяких наступальних операцій проти ворога. Якщо противник здійснює будь-які дії проти вас - захищайтеся", - сказав він.

Президент Афганістану Ашраф Гані привітав таке рішення та оголосив про припинення вогню.

"Як головнокомандувач я доручив ANDSF (Афганським національним силам оборони і безпеки) дотримуватися триденного перемир’я і захищатися лише у випадку нападу", - повідомив президент.

Режим припинення вогню має розпочатися 24 травня.

РБК-Україна писало, що на початку травня Трамп провів першу телефонну розмову з лідером талібів Абдул Гані Барадаром.

Нагадаємо, бойовики радикального угрупування "Талібан" атакували урядові сили Афганістану через годину після розмови Трампа з лідером талібів.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Афганистан
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