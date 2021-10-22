Байден заявив, що США захистять Тайвань у разі атаки Китаю

Президент США Джо Байден пообіцяв захистити Тайвань, якщо він піддасться атаці з боку Китаю. У Пекіні закликали Вашингтон не посилати невірні сигнали Тайбею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

Зазначається, що під час заходу, організованому телеканалом, Байдена двічі запитали, чи будуть США захищати Тайвань у разі нападу Китаю. Глава Білого дому відповів позитивно.

"Так, у нас є зобов'язання це зробити", - сказав Байден.

Пізніше представник Білого дому пояснив коментарі Байдена про Тайвань, заявивши, що президент не оголошував про будь-які зміни політиці США щодо острівної держави.

"Оборонні відносини США з Тайванем регулюються законом про відносини з Тайванем. Ми будемо виконувати свої зобов'язання відповідно до закону, ми продовжимо підтримувати його самооборону", - уточнив американський чиновник.

У МЗС Китаю, коментуючи заяви Байдена, закликали США "не посилати ніяких помилкових сигналів силам незалежності Тайваню, щоб не завдати серйозної шкоди китайсько-американським відносинам, миру і стабільності в Тайванській протоці".