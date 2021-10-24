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Північна Корея засудила США за підтримку Тайваню

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Північна Корея, Неділя 24 жовтня 2021 01:59
Північна Корея засудила США за підтримку Тайваню Фото: Північна Корея засудила США за підтримку Тайваню (voakorea com)
Автор: Наталья Скороход

Північна Корея засудила США за підтримку Тайваню. Як відомо, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати захистять Тайвань у разі атаки Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Союзники Китаю заявляють, що зростаюча військова присутність США в регіоні являє собою потенційну загрозу для Півночі. Там звинуватили адміністрацію Байдена в підвищенні військової напруженості з Китаєм.

Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Пак Мен Хо піддав критиці США за відправку військових кораблів через Тайванську протоку, надання Тайваню модернізованих систем озброєння і навчання військових.

"Це добре відомий факт, що війська США і їх військові бази в (Південній Кореї) використовуються для тиску на Китай і що величезні сили США і їх держав-сателітів, які зосереджені біля Тайваню, можуть бути відправлені на військову операцію проти КНДР в будь-який час", - сказав Пак.

Він заявив, що США використовують Тайвань для того, щоб довести свою перевагу.

"Ця доводить, що США прагнуть задушити нашу країну і Китай, обидві соціалістичні країни, щоб утримати свою перевагу", - сказав Пак.

Нагадаємо, що президент США пообіцяв захистити Тайвань у разі атаки Китаю.

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