Президент Тайваню заявила про присутність американських військових на острові
Президент Тайваню Цай Інвень вперше підтвердила присутність американських військ на острові. За її словами, вони тренують тайванських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Таким чином, Цай стала першим за останні десятиліття президентом Тайваню, який визнав присутність американських військ на острові в навчальних цілях.
Цай не стала уточнювати, скільки саме американських військовослужбовців знаходиться на острові в даний час, але сказала, що їх "не так багато, як думають люди".
"У нас широкий спектр співпраці з США, спрямований на підвищення нашої обороноздатності", - сказала вона.
Останній офіційний Американський гарнізон залишив острів в 1979 році, в рік, коли Вашингтон змінив офіційне дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін, хоча минулого року ЗМІ повідомляли про невелику присутність військ.
На початку 2020 року американські військові розмістили, а потім видалили відео, на якому було показано, як спецназ армії США тренує солдатів на Тайвані. У листопаді 2020 року Міністерство оборони Тайваню оголосило, а потім спростувало в місцевих ЗМІ, що американські війська тренують місцевих солдатів на острові.