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США і Україна обговорили співпрацю щодо нацбезпеки

Новини » Політика    28.08.2019 - 15:56
США і Україна обговорили співпрацю щодо нацбезпеки
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон обговорив з Бакановим зміцнення відносин з національної безпеки

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон обговорив питання національної безпеки з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України Іваном Бакановим. Про це Болтон повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Зустріч між американським політиком і головою СБУ відбулася під час візиту Болтона в Україну 28 серпня.

"Велика розмова з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України Іваном Бакановим. Ми обговорили різні способи, якими Україна та США можуть зміцнити співпрацю в широкому спектрі заходів щодо національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

США і Україна обговорили співпрацю щодо нацбезпеки

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за повідомленням Болтона, США може взяти участь у "нормандському форматі". Можливість участі Штатів в переговорах може бути обговорено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом у Варшаві.

Також повідомлялося, що США стурбовані мілітаризацією Криму і ситуацією в Чорному морі. Америка очікує, що Росія збереже доступ по Чорному морю для всіх прибережних держав.

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