У Києві перекриють дороги через візит Болтона

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Обмеження руху очікується у трьох районах столиці

У Києві, 28-29 серпня, через візит радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона можливе обмеження руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління державної охорони України.

Повідомляється, що держохорона та правоохоронні органи будуть супроводжувати Болтона разом з делегацією під час офіційного візиту, через що можливе тимчасове перекриття дороги.

"Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що 28-29 серпня у зв'язку з візитом в Україну радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе", - йдеться в повідомленні.

Так, Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815 / 2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, стосовно якої здійснюється державна охорона" буде забезпечувати безпеку і супроводжувати делегацію з США протягом візиту 28-29 серпня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болтон в Україні спробує перешкодити купівлі Китаєм українського підприємства "Мотор Січ", оскільки це може дати Китаю важливі оборонні технології.

Також відзначимо, що Болтон найближчим часом також планує відвідати Білорусь, що стане першим візитом за 19 років представника США такого рангу.