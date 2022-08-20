США і Туреччина обговорили виконання санкцій проти РФ
Перший заступник міністра фінансів США Адевале Адеємо і заступник міністра фінансів Туреччини Юнус Еліташ провели зустріч і обговорили виконання санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.
Як повідомляється, перший заступник міністра Адеємо озвучив стурбованість з приводу того, що російські організації та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для ухилення від санкцій, які ввели Сполучені Штати і ще 30 країн.
Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що США може рекомендувати американським компаніям переглянути бізнес-відносини з Туреччиною. Такий сценарій може відбутися в разі зближення лідерів Туреччини і Росії.
Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Ердоган зустрічався з Путіним у Сочі.
Пізніше стало відомо, що Ердоган погодився платити за газ в російських рублях.
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