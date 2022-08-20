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США и Турция обсудили выполнение санкций против РФ

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Вашингтон, Суббота 20 августа 2022 05:39
США и Турция обсудили выполнение санкций против РФ Фото: президенты Турции и России Раджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо и заместитель министра финансов Турции Юнус Элиташ провели встречу и обсудили выполнение санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Как сообщается, первый заместитель министра Адейемо озвучил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели Соединенные Штаты и еще 30 стран.

Напомним, ранее издания Politico сообщило, что США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией. Такой сценарий может состояться в случае сближения лидеров Турции и России.

Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган встречался с Путиным в Сочи.

Позже стало известно, что Эрдоган согласился платить за газ в российских рублях.

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