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США можуть вивести свої компанії з Туреччини, у разі зближення Ердогана з Путіним, - Politico

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Четвер 18 серпня 2022 17:29
США можуть вивести свої компанії з Туреччини, у разі зближення Ердогана з Путіним, - Politico Фото: США можуть вивести свої компанії з Туреччини, у разі зближення Ердогана з Путіним (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США може рекомендувати американським компаніям переглянути бізнес-відносини з Туреччиною. Такий сценарій може відбутись у разі зближення лідерів Туреччини та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Адміністрація президента США може рекомендувати вивести американські бізнеси із Туреччини, якщо вона піде з РФ на "формальне економічне партнерство".

Такі сценарії пропрацьовуються, оскільки раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін зустрілися в Сочі. Там, за словами Ердогана, сторони вирішили наростити товарообіг до $100 млрд на рік і розраховуватись у національних валютах.

Допускають варіанти, що у разі ще більшого зближення Анкари та Москви, США нібито можуть заборонити Туреччині робити розрахунки у доларах.

В США Туреччину розглядають, як "центр тяжіння для бізнесу та капіталу", проте тісні взаємовідносини з Росією ставлять під сумнів інтеграцію Туреччини з іншим світом.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Ердоган зустрічався з Путіним у Сочі.

Пізніше стало відомо, що Ердоган погодився платити за газ у російських рублях.

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