Ердоган прибув до Сочі на переговори з Путіним

У п'ятницю вдень турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі, де проведе зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство Anadolu .

Літак з главою турецької держави на борту приземлився в аеропорту Сочі о близько 14:30 за київським часом. Планується, що Ердоган пробуде в Росії один день.

В ході переговорів лідери країни планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України.