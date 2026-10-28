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США тайно обсуждают с Путиным возвращение американских нефтяных компаний в РФ, - FT

12:15 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
США тайно обсуждают с Путиным возвращение американских нефтяных компаний в РФ, - FT Фото: Стив Уиткофф и Владимир Путин (Getty Images)
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Команды президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина сосредоточились на вопросе возобновления присутствия американского бизнеса на российском энергетическом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Согласно данным журналистов, эти вопросы обсуждаются в рамках мирных переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Среди возможных договоренностей:

  • возобновление совместной добычи нефти на Дальнем Востоке в рамках проекта "Сахалин-1";
  • участие США в восстановлении поставок российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба".

Кроме того, стороны рассматривают возможность возобновления экспорта российского титана в США. Этот металл, в частности, используется в авиастроении.

Еще один обсуждаемый вариант - соглашение, которое позволит американским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России для транзитных перелетов, чтобы сократить расходы на топливо.

Однако, как отмечают источники FT, позиции сторон относительно условий сотрудничества существенно различаются. Москва стремится как можно скорее восстановить экономические связи с США, тогда как представители администрации Белого дома настаивают на том, что заключение соглашений должно быть обусловлено прекращением войны в Украине.

"Экономические соглашения станут частью общего мирного соглашения, которое положит конец этой жестокой кровавой войне. Но окончательные решения еще не приняты", - заявил один из собеседников издания.

Западные дипломаты считают, что главным препятствием для достижения мира остается позиция главы Кремля Владимира Путина. По их оценкам, он пока не готов прекратить боевые действия в обмен на экономические договоренности с США.

"Для Путина дело не в деньгах, а в унижении и контроле", - рассказал один из источников.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как российский диктатор сорвал переговоры с Норвегией и Финляндией.

Также недавно СМИ раскрыли еще одну тайную часть переговоров США и РФ.

Кроме того, узнайте, зачем на самом деле премьер Норвегии и президент Финляндии провели разговор с Путиным.

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