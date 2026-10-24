Обсуждают не только Украину: СМИ раскрыли тайную часть переговоров США и РФ
Специальные представители президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина обсуждали совместный бизнес-проект в рамках мирных переговоров по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как удалось узнать СМИ от своих источников, российская газовая компания "Новатек", которая частично находится под санкции США, могла тайно финансировать американский стартап Polar LNG.
Компания планирует добывать и экспортировать сжиженный природный газ с Аляски. Этот проект обсуждали американские и российские переговорщики.
Более того, Путин лично поднимал этот вопрос во время встреч со специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время доказательств того, что американские представители знали о возможных связях Polar LNG с "Новатек", нет.
Бывший генеральный директор Polar LNG Джоэл Риддл, который покинул свой пост в сентябре, рассказал, что изначально считал источником финансирования стартапа компанию из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако позже он узнал о вероятном прямом участии российской компании в финансировании проекта.
О возможных рисках также свидетельствовали юридические меморандумы, подготовленные компанией Baker Botts. В них говорилось об обеспокоенности американских чиновников возможным нарушением санкционного режима.
"Это не только незаконно, но и противоречит интересам США - позволять российским технологиям контролировать коммерческое освоение арктического газа на Северном побережье Аляски", - заявил Риддл.
Как пишет The New York Times, в конце августа в Абу-Даби состоялась встреча представителей Polar LNG и ее материнской компании Tech Wave Industrial Projects Management с руководителями "Новатек". Согласно сообщениям, которые изучило издание, российская сторона обсуждала возможность выделения до 15 млн долларов на американский проект.
В начале сентября заместитель главы "Новатек" Денис Соловьев написал Риддлу, что на встрече в Абу-Даби были приняты все необходимые решения. Он также отметил, что первые 5 млн долларов должны были поступить в тот же день.
Вскоре после этого Риддл и еще два топ-менеджера Polar LNG покинули компанию. По словам бывшего руководителя, они призвали американскую администрацию проверить информацию о возможном российском финансировании. В Polar LNG назвали Риддла "недовольным бывшим сотрудником" и сообщили о расследовании претензий в его адрес. "Новатек", со своей стороны, заявила о намерении получить статус миноритарного акционера проекта.
Проект предусматривает установку у побережья Аляски большой морской платформы для сжижения природного газа, образующегося как побочный продукт нефтедобычи. Сейчас местные компании преимущественно закачивают этот газ обратно в недра, поскольку не располагают достаточными возможностями для его транспортировки.
Вместе с тем реализация проекта потребует многочисленных разрешений, а возможные связи с "Новатек" создают дополнительные сложности из-за действующих санкций. Среди других препятствий - технические проблемы, экологические риски и конкуренция с более масштабным проектом строительства газопровода стоимостью 50 млрд долларов.
Бывший американский дипломат Джеффри Пайетт резко раскритиковал эту инициативу. По его мнению, она создает риски для окружающей среды, экономики и геополитических интересов США. Он также предупредил, что такое сотрудничество может создать впечатление, будто Владимир Путин сможет избежать последствий своих действий.
Кстати, ранее стало известно, где могут состояться новые мирные переговоры Украины, США и России по завершению войны.
Также сообщалось, что Трамп хочет договориться о подписании мирного соглашения между Киевом и Москвой на саммите G20 в Майами.