Обсуждают не только Украину: СМИ раскрыли тайную часть переговоров США и РФ

Специальные представители президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина обсуждали совместный бизнес-проект в рамках мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как удалось узнать СМИ от своих источников, российская газовая компания "Новатек", которая частично находится под санкции США, могла тайно финансировать американский стартап Polar LNG.

Компания планирует добывать и экспортировать сжиженный природный газ с Аляски. Этот проект обсуждали американские и российские переговорщики.

Более того, Путин лично поднимал этот вопрос во время встреч со специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время доказательств того, что американские представители знали о возможных связях Polar LNG с "Новатек", нет.

Бывший генеральный директор Polar LNG Джоэл Риддл, который покинул свой пост в сентябре, рассказал, что изначально считал источником финансирования стартапа компанию из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако позже он узнал о вероятном прямом участии российской компании в финансировании проекта.

О возможных рисках также свидетельствовали юридические меморандумы, подготовленные компанией Baker Botts. В них говорилось об обеспокоенности американских чиновников возможным нарушением санкционного режима.

"Это не только незаконно, но и противоречит интересам США - позволять российским технологиям контролировать коммерческое освоение арктического газа на Северном побережье Аляски", - заявил Риддл.

Как пишет The New York Times, в конце августа в Абу-Даби состоялась встреча представителей Polar LNG и ее материнской компании Tech Wave Industrial Projects Management с руководителями "Новатек". Согласно сообщениям, которые изучило издание, российская сторона обсуждала возможность выделения до 15 млн долларов на американский проект.

В начале сентября заместитель главы "Новатек" Денис Соловьев написал Риддлу, что на встрече в Абу-Даби были приняты все необходимые решения. Он также отметил, что первые 5 млн долларов должны были поступить в тот же день.

Вскоре после этого Риддл и еще два топ-менеджера Polar LNG покинули компанию. По словам бывшего руководителя, они призвали американскую администрацию проверить информацию о возможном российском финансировании. В Polar LNG назвали Риддла "недовольным бывшим сотрудником" и сообщили о расследовании претензий в его адрес. "Новатек", со своей стороны, заявила о намерении получить статус миноритарного акционера проекта.

Проект предусматривает установку у побережья Аляски большой морской платформы для сжижения природного газа, образующегося как побочный продукт нефтедобычи. Сейчас местные компании преимущественно закачивают этот газ обратно в недра, поскольку не располагают достаточными возможностями для его транспортировки.

Вместе с тем реализация проекта потребует многочисленных разрешений, а возможные связи с "Новатек" создают дополнительные сложности из-за действующих санкций. Среди других препятствий - технические проблемы, экологические риски и конкуренция с более масштабным проектом строительства газопровода стоимостью 50 млрд долларов.

Бывший американский дипломат Джеффри Пайетт резко раскритиковал эту инициативу. По его мнению, она создает риски для окружающей среды, экономики и геополитических интересов США. Он также предупредил, что такое сотрудничество может создать впечатление, будто Владимир Путин сможет избежать последствий своих действий.