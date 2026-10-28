"Открытая игра": Зеленский раскрыл замысел Норвегии и Финляндии по переговорам с Путиным

Украина знала, что лидеры Норвегии и Финляндии готовятся к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, а также была проинформирована о целях этого разговора.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина .

Переговоры Стере, Стубба и Путина

По словам главы государства, в ночь на 27 октября он пообщался с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Эти контакты состоялись в продолжение встречи в Осло и накануне разговора с Путиным.

"Мы проговорили тематику. В принципе, у нас был бриф в Осло по тематике предстоящей запланированной трехсторонней встречи переговорных групп в ноябре в Абу-Даби. И они хотели проговорить это со мной и потом - с лидером России. Мы с ними тогда поговорили, но публично с этим не выходили, потому что уже была ночь".

Зеленский напомнил, что утром 27 октября состоялись переговоры с Путиным, в ходе которых стороны изложили свои позиции. Сразу после их завершения Стубб и Стере позвонили украинскому президенту и рассказали подробности разговора.

"В принципе, передали то, что как будто есть ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби. Тематикой должны быть следующие вопросы: первые деэскалационные шаги, главные приоритеты для украинской стороны - в том числе безопасность, и вообще окончание этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Чего Украина ждет от встречи в Абу-Даби

По словам президента, Киев рассчитывает, что встреча технических групп принесет результат или позволит сделать шаги к его достижению. В первую очередь речь идет о следующих вопросах:

деэскалационные шаги в энергетической сфере и на море;

обмен пленными и их возвращение домой;

обсуждение формата возможной трехсторонней встречи лидеров.

"Это адженда с нашей стороны, которую мы обсуждали с нашими американскими партнерами. Безусловно, важный вопрос - гарантии безопасности для Украины. Есть такой запрос к американцам и европейцам от нас. И Россия поднимает такой же вопрос, что им тоже нужны гарантии безопасности", - добавил глава государства.

Зеленский сообщил, что Финляндия и Норвегия также намерены связаться с советниками по национальной безопасности других европейских стран и другими партнерами, чтобы проинформировать их о содержании разговора.

Как пояснил президент, во время подготовки к встрече в Брюсселе обсуждался формат с участием США, лидеров ЕС и генерального секретаря НАТО. В центре внимания должны быть различные вопросы, а также подготовка к трехсторонней встрече.

"Например, обсудить, какие могут быть гарантии безопасности, как мы их для себя видим, а потом все это выложить на бумаге и быть готовыми к адженде трехсторонней встречи. Но, насколько я понимаю, у Вашингтона есть вопросы по Ближнему Востоку, поэтому американские партнеры попросили нас изменить дату - чтобы их представители в это время - чтобы их представители в это время - представили в это время".

Президент подчеркнул, что теперь Киев ожидает от команды Дональда Трампа новых предложений относительно проведения такой встречи.

Зачем Финляндии и Норвегии переговоры с Путиным

По словам Зеленского, инициатива провести переговоры с российским лидером исходила от Стере и Стубба.

Глава государства обратил внимание, что в своем официальном сообщении они подчеркнули, что выступают от имени Норвегии и Финляндии.

Как пояснил Зеленский, эти страны говорят не просто как европейские государства, но и как соседи России.

По его словам, они считают правильным делиться полученной информацией с другими европейскими странами и обсуждать повестку дня с Украиной, Европой и Соединенными Штатами. Норвегия и Финляндия хотят играть более значимую роль в этом процессе.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает очень хорошие отношения с обеими странами. При этом Россия, по его словам, представляет для них серьезный вызов как для соседей РФ, европейских государств и важных партнеров Украины.

Глава государства положительно оценил эту инициативу и заявил о поддержке формата коммуникации с Кремлем.

На этом фоне он напомнил, что встреча на Аляске в свое время положила конец дипломатической изоляции России.

"Это факт: "русские" были дипломатически изолированы значительной частью мира, и Аляска сняла эту изоляцию. После Аляски уже были коммуникации европейцев. Просто не так открыто, как это сделали лидеры Норвегии и Финляндии. Все понимают, что были коммуникации на уровне советников по вопросам нацбезопасности. Турция и страны Ближнего Востока. То есть это происходит", - пояснил Зеленский.

По его словам, также имели место контакты с участием некоторых людей, о которых Киев узнал уже после их проведения.

"А здесь совершенно открытая игра - заблаговременное обсуждение, полный бриф, прозрачные задания. Финляндия и Норвегия показывают, что хотят открыть еще какой-то канал коммуникации, чтобы Европа могла получать информацию не только через США и чтобы Россия могла слышать определенные вещи напрямую", - подытожил Зеленский.