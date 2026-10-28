Путин сорвал переговоры с Норвегией и Финляндией исторической тирадой, - FT

Переговоры российского диктатора Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом прошли не так, как на это рассчитывали последние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как удалось узнать журналистам, глава Кремля значительную часть беседы с лидерами Финляндии и Норвегии посвятил собственной трактовке средневековой истории славян.

Несмотря на то что это был первый контакт Путина с кем-либо из европейских союзников Украины с июля прошлого года, когда он разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, российский лидер не спешил обсуждать актуальные проблемы и вызовы.

Такое поведение Путина в очередной раз продемонстрировало, с какими трудностями сталкивается Европа, пытаясь получить влияние на будущие мирные переговоры с Россией.

Как сообщил Стубб финским СМИ, изначально на разговор отводили менее 30 минут, однако беседа растянулась на полтора часа.

По словам трех источников, осведомленных о ходе переговоров, вместо предметного обсуждения путей завершения войны Путин долго рассказывал о том, что в Кремле называют "первопричинами конфликта".

Собеседники также отметили, что вопрос немедленного прекращения огня, на котором настаивает Украина, практически не поднимался. Лидеры скандинавских стран сознательно не перебивали исторические экскурсы российского диктатора, чтобы оценить, насколько он действительно готов к диалогу с Европой.

Как известно, исторические взгляды Путина стали одним из ключевых идеологических обоснований полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. За несколько дней до начала нападения он произнес часовую речь на телевидении.

Подобный исторический экскурс о средневековых славянских правителях глава Кремля устроил и во время неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года.

В прошлый четверг Путин также ссылался на "новейшие генетические исследования", утверждая, что россияне и украинцы являются одним народом. В подтверждение своих слов он апеллировал к собственному видению исторического развития России и современных реалий.

В совместном заявлении Стубб и Стере подчеркнули, что стремились лично донести до Путина свои позиции относительно предстоящих переговоров, которые должны способствовать завершению войны. Их планируют провести в ноябре в Абу-Даби.