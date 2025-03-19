США и Россия скоро продолжат переговоры о прекращении огня в Украине, - Уолтц

США и Россия продолжат переговоры по прекращению огня в Украине в ближайшие дни. Встреча сторон состоится в Саудовской Аравии.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.