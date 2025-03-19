США и Россия скоро продолжат переговоры о прекращении огня в Украине, - Уолтц
США и Россия продолжат переговоры по прекращению огня в Украине в ближайшие дни. Встреча сторон состоится в Саудовской Аравии.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Уолтц заявил, что договорился со своим российским коллегой Юрием Ушаковым о том, что стороны проведут дальнейшие переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Встреча, по его словам, будет направлена на "расширение частичного прекращения огня", которого американский президент США Дональд Трамп добился от России.
"Я говорил сегодня с моим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента Трампа, направленных на прекращение войны в Украине. Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - пояснил советник.
Переговоры Путина и Трампа
Напомним, что только вчера, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Главной темой обсуждений стало завершение войны Российской Федерации против Украины.
Во время переговоров Путин заверил Трампа, что он якобы приказал своим военным прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины на 30 дней.
Заметим, что вопреки этому, вчера, 18 марта, поздно вечером российский дрон ударил по больнице в Сумах.
Ранее сегодня советник президента США по нацбезопасности заявил, что власти США считают российского диктатора Владимира Путина жестким человеком.
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