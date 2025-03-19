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В Сумской области от атак РФ пострадала вторая больница за ночь

Среда 19 марта 2025 03:42
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В Сумской области от атак РФ пострадала вторая больница за ночь Фото: на месте падения беспилотника работают аварийно-спасательные службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 19 марта российские оккупанты снова атаковали Сумскую область дронами. В частности, вражеский беспилотник упал на крышу больницы, и это уже второе учреждение здравоохранения, которое пострадало за эту ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОГА.

"Сегодня, 19 марта около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте падения беспилотника работают аварийно-спасательные службы. Кроме того, проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы.

Атака РФ по больнице в Сумах

Напомним, что вечером, 18 марта, российский беспилотник попал в крышу одного из медицинских учреждений города Сумы. В результате атаки были разбиты окна и повреждено здание. Ночью в Сумской ОВА проинформировали и подтвердили предварительную информацию, что пострадавших в результате атаки не было.

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